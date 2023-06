Champions League: Bizarres Video von Referee Marciniak

Teil des Spiels war auch Schiedsrichter Szymon Marciniak, dessen Einsatz wegen einer möglichen Beziehung zu einem Rechtspopulisten in der Kritik stand .

Der Pole, der laut eigener Aussage in die Irre geführt worden sei, leitete die Partie souverän - und sorgt nun mit einem Video für etwas Verwunderung.

In einem von ManCity produzierten Film zum Titelgewinn ist der 42-Jährige zu sehen, wie er das Ziehen der gelben Karte übt.

Ebenfalls kurios ist die Sequenz, in der sich der Referee lange im Spiegel anschaut und sich möglicherweise so auf das anstehende Spiel fokussieren will.