Farb-Attacke auf Union Berlin - durch Hertha-Fans? Stadion an der Alten Försterei beschmiert

Bei Union Berlin wird eine Mauer am Stadion an der Alten Försterei beschmiert - der Verdacht fällt auf den verhassten Stadtrivalen Hertha BSC.

Da waren Schmierfinken am Werk: Union Berlin ist offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag unfreiwillig zur Zielscheibe geworden.

Unbekannte Täter beschmutzten die Mauer an der Zufahrt zum Union-Stadion an der Alten Försterei, besprühten den roten Schriftzug „Stadion an der Alten Försterei“ mit schwarzer Farbe.