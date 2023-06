Anzeige

Bundesligist offenbar an Bayern-Duo interessiert VfB an Bayern-Duo interessiert?

Elias Mantwill

In der abgelaufenen Saison kann sich der VfB Stuttgart in der Relegation in der Bundesliga halten. Im Sommer will sich der VfB auch auf der Position des Torhüters verstärken. Nun steht offenbar ein Bayern-Duo auf der Liste der Schwaben.

Auf der Suche nach einem neuen Torwart könnte es der VfB Stuttgart womöglich bald beim FC Bayern probieren.

Laut SportBild soll der VfB an einer Verpflichtung von Yann Sommer oder Alexander Nübel interessiert sein.

In der abgelaufenen Saison konnten weder Florian Müller noch Fabian Bredlow im Tor der Schwaben gänzlich überzeugen. Wie die Bild berichtet, soll Müller im Sommer für 1,5 Millionen Euro zum SC Freiburg wechseln.

Deshalb soll ein neuer Schlussmann her. Durch seinen Onkel Uli Hoeneß, der im Aufsichtsrat des FC Bayern sitzt, und seine eigene Bayern-Vergangenheit als Jugendtrainer, hat VfB-Coach Sebastian Hoeneß natürlich beste Verbindungen nach München. Dies könnte ein Vorteil sein, wenn es um die Verpflichtung einer der beiden Torhüter geht.

Allerdings handelt es sich laut dem Bericht bisher lediglich um ein „Gedankenspiel“ der Stuttgarter.

Sommer: Stammplatz bei EM sichern

Beim FC Bayern München plant Thomas Tuchel mit Manuel Neuer als neue Nummer eins. Der im Winter für neun Millionen Euro als Neuer-Ersatz verpflichtete Sommer würde somit wohl nur auf der Bank sitzen. Mit einem Wechsel zum VfB hätte der 34-Jährige wieder einen größere Chance auf einen Stammplatz.

Dies wäre Sommer sehr wichtig, da die Sorge besteht, dass er ansonsten seinen Platz im Schweizer Tor bei der EM 2024 an BVB-Keeper Gregor Kobel verlieren könnte. Ein weiterer Vorteil für Sommer wäre, dass er erneut mit Torwarttrainer Steffen Krebs zusammen arbeiten würde, den er bereits aus seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach kennt.

Wie die Gazzetta dello Sport allerdings zuletzt berichtete, wird Inter Mailand als potentieller Abnehmer für den Schweizer gehandelt. Hintergrund: Manchester United strebt demnach einen Transfer von Inter-Torwart André Onana an und würde dafür viel Geld bezahlen.

Nübel könnte wichtig für Bayern werden

Nübel kehrt unterdessen nach einer zweijährigen Leihe an die AS Monaco wieder zurück an die Säbener Straße und auch er würde weiterhin gerne Spielpraxis sammeln. Der VfB könnte ihm eben diese Spielpraxis vermutlich garantieren.

Laut SPORT1-Informationen sollen sowohl Nübel als auch der FC Bayern an einer Trennung interessiert sein. Für die Münchner würde allerdings nur ein Verkauf mit Rückkaufklausel oder eine Leihe in Verbindung mit einer Vertragsverlängerung bis 2025 in Frage kommen. In Zukunft könnte Nübel nämlich ein heißer Kandidat als Nachfolger für den bereits 37 Jahre alten Neuer sein.

