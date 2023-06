Tischtennis: Qiu/Mittelham greifen nach Gold und Paris-Ticket

Das deutsche Tischtennis-Duo Dang Qiu und Nina Mittelham hat bei den Europaspielen in Krakau die Goldmedaille und das Olympia-Ticket für Paris vor Augen. Im Halbfinale setzten sich die Europameister von 2021 am Sonntag gegen das spanische Mixed-Team Alvaro Robles/Maria Xiao mit 3:1 (11:9, 11:4, 9:11, 11:8) durch. Im Endspiel am Montagabend warten nun Nandor Ecseki und Dora Madarasz aus Ungarn.