MotoGP: Bagnaia siegt - Punkte für Bradl und Folger

Triumphfahrt für Weltmeister Francesco Bagnaia in Assen, die deutschen Ersatzpiloten fuhren in die Punkte.

Nicht am Start war am Sonntag Marc Marquez. Der sechsmalige MotoGP-Champion erhielt wegen seines Rippenbruchs keine Startfreigabe. Er wolle eine Verschlimmerung verhindern und sich erholen, erklärte der 30-Jährige. Weiter geht es in der MotoGP erst Anfang August in Silverstone.