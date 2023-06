Anzeige

DTM: Engel und Feller mit Start-Ziel-Siegen

Ricardo Feller siegte in Zandvoort © ADAC Motorsport/Gruppe C Photography/ADAC Motorsport/Gruppe C Photography/Gruppe C Photography

SID

Nachdem sich am Samstag Marco Engel ungefährdet auf dem kurvigen Dünenkurs durchsetzte, triumphiert Ricardo Feller heute von Startplatz eins.

Erst Maro Engel, dann Ricardo Feller: Die Pole Position hat sich bei der zweiten DTM-Saisonstation im niederländischen Zandvoort als Grundstein für den Rennsieg erwiesen. Auf dem kurvigen Dünenkurs an der Nordsee setzte sich am Samstag zunächst Mercedes-Pilot Engel (München) ungefährdet durch, tags darauf triumphierte der Schweizer Audi-Pilot Feller von Startplatz eins.

Dahinter ging es an beiden Tagen teils wild zu, beim vierten Saisonrennen am Sonntag etwa kamen bei sommerlichen Bedingungen nur 18 der 27 gestarteten GT3-Boliden ins Ziel.

Engel verwies am Samstag Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Südafrika/BMW), der es erstmals in diesem Jahr aufs Podium schaffte, sowie den Franzosen Franck Perera im Lamborghini auf die Plätze.

Tags darauf gewann Feller, 2021 Meister im ADAC GT Masters, vor dem Österreicher Thomas Preining (Porsche) und Mercedes-Pilot Luca Stolz (Kirchen). Feller sprach in der Schalte aus dem Cockpit zu ProSieben von einem "perfekten Tag" und versprach für den Abend "Attacke" in einer der zahlreichen Strandbars in Zandvoort.

In der Gesamtwertung übernahm Preining mit 55 Punkten die Führung, Feller folgt mit vier Punkten Rückstand.