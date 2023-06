Special Olympics World Games: „Doppel-Wumms für Inklusion“ - Begeisterung über Berlin als Gastgeber

Berlin bringt historische Komponente ins Spiel

Auch die historische Komponente Berlins spielt bei dieser Bewertung eine Rolle. Bereits Tim Shriver, Vorsitzender der Special Olympics International, knüpfte via Twitter an die Symbolik Berlins an: „So yes, ich bin ein Berliner. Yes, wir sind alle Berliner“, sagte der 63-Jährige in einem Video auf Deutsch und hofft, dass wie die Mauer in Berlin auch in den Köpfen Mauern niedergerissen werden.