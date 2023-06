Spannendes Generationen-Duell: Oldie Ogier siegt auch in Kenia - "Wie im Zoo"

Rallye-Dominator Sebastien Ogier zeigt auch in Kenia sein Können. Im Kampf um den Sieg fehlen einem Youngster allerdings nur Sekunden. Derweil macht ein anderer Ex-Weltmeister eine spannende Begegnung.

Der frühere Rallye-Serienweltmeister Sebastien Ogier (39) hat seine Ausnahmestellung auch in Afrika unter Beweis gestellt - wenn auch nur um Haaresbreite.

Der Franzose gewann am Sonntag den höchst anspruchsvollen WM-Lauf in Kenia und verwies dabei den Titelverteidiger Kalle Rovanperä (22) auf Rang zwei. Die beiden Toyota-Piloten hatten sich bis zur letzten Wertungsprüfung ein enges Generationen-Duell geliefert, am Ende trennten sie nur 6,7 Sekunden.