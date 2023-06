Positives Fazit bei Special Olympics

Strahlende Gesichter bei den Special Olympics in Berlin © IMAGO/GEPA pictures/ Gintare Karpaviciute/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Gintare Karpaviciute

Die Special Olympics in Berlin sind so positiv verlaufen wie es eigentlich nur sein kann.

Die Veranstalter der Special Olympics in Berlin haben am letzten Wettkampftag ein äußerst positives Fazit gezogen. "Ich bin unwahrscheinlich glücklich", sagte Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland: "Es hat alles super funktioniert. Es waren tolle Spiele. Tolle Athleten, großartige Wettkämpfe. Die Medienresonanz hat mich überwältigt." Über 330.000 Besucher waren an den neun Wettkampftagen zu den Sportstätten gekommen.