Wasserball: Deutsche Teams lösen EM-Tickets

Die neuformierten deutschen Wasserballteams haben sich für die Europameisterschaften im kommenden Jahr qualifiziert. Die Männer um Bundestrainer Milos Sekulic gewannen am Sonntag ihr letztes Qualifikationsspiel beim Turnier in Gzira/Malta 17:4 gegen die Ukraine und bauten ihre Bilanz damit auf elf Siege in elf Spielen aus.