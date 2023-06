„Das war der größte Wurf!": Deutschland träumt von Olympia

Fiebich rettet Team mit Kunstwurf

„Das war der größte Wurf, den ich in meiner Karriere getroffen habe“, sagte die Bayerin, die für Spaniens Erstligist Saragossa spielt. Ihre Teamkollegin Emily Bessoir war einigermaßen baff: „Es war total wild. So etwas sieht man eigentlich nur in Filmen oder historischen Momenten.“ Weil Fiebich schließlich auch in der Overtime die beiden entscheidenden Freiwürfe verwandelte, ist nun der ganz große Wurf drin: Paris 2024.