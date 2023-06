Nach Leihe: Schalkes Ranftl wechselt fest zu Austria Wien

Der Österreicher kehrt nun fest in seine Heimat zurück © IMAGO/GEPA pictures/ Philipp Brem/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Philipp Brem

Fußball-Zweitligist Schalke 04 und Mittelfeldspieler Reinhold Ranftl gehen getrennte Wege. Der 31-Jährige, der bereits seit vergangenem Sommer in sein Heimatland an Austria Wien ausgeliehen war, wechselt dauerhaft zum österreichischen Hauptstadtklub. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Sonntag mit.