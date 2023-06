Anzeige

ADAC GT4 Germany: Lenerz und Bulatov gewinnen in Zandvoort souverän Mercedes holt Zandvoort-Sieg

Erst Crash, dann Zoff! Rennfahrer verliert die Nerven

SPORT1

Denis Bulatov und Marcel Lenerz gewinnen das zweite Rennen der ADAC GT4 Germany in Zandvoort. Für das Duo ist es ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg.

Wie im gestrigen ersten Rennen der ADAC GT4 Germany in Zandvoort gab es auch am Sonntag einen Start-Ziel-Sieg. Diesmal gewann jedoch das Team BCMC Motorsport Powered By EastSide Motorsport.

In ihrem Mercedes-AMG GT4 fuhren Denis Bulatov und Marcel Lenerz souverän auf den ersten Platz. Das Team Walkenhorst Motorsport um Mex Jansen und Nico Hantke, welches das Qualifying auf dem elften Platz beendete, landete mit mehr als 22 Sekunden Abstand auf Bulatov und Lenerz auf dem zweiten Platz.

Anzeige

Nach dem Rennen sagte Lenerz im Gespräch mit SPORT1: „Es war auf jeden Fall ein souveränes Rennen. Denis hat einen super Job gemacht und mir das Auto mit einem großen Vorsprung übergeben. Ich konnte das dann einfach verwalten, bin in Ruhe weitergefahren und habe das Ding nach Hause gebracht.“

Bulatov: „Wir geben unser Bestes“

Das Team um Bulatov und Lenerz gewann am Samstag bereits das Qualifying und durfte somit von der Pole-Position starten. Im Qualifying befanden sich die ersten vier Fahrer innerhalb von lediglich 77 Tausendstelsekunden.

„Wir stehen ganz vorne und würden dort auch gerne das Rennen beenden. Doch das Feld ist mega stark und in den Rennen der ADAC GT4 Germany geht es immer richtig zur Sache. Wir geben unser Bestes“, sagte Bulatov nach dem Qualifying am SPORT1-Mikrofon. Dieses Vorhaben ist den beiden Mercedes-Fahrern mit dem ersten Platz am Sonntag also mehr als gelungen.

Die nächsten Rennen der ADAC GT4 Germany finden am ersten August-Wochenende am Nürburgring statt. Das Sieger-Duo des zweiten Rennens in Zandvoort ist überzeugt davon, bei diesem Rennen erneut punkten zu können.