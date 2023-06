Anzeige

Nächste Mega-Offerte Saudi-Arabien! Al-Hilal will Juve-Coach Allegri anlocken Irre Saudi-Offerte für Juve-Coach

Massimiliano Allegri bekommt Angebot aus Saudi-Arabien © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

SID

Die Klubs in Saudi-Arabien wollen nicht nur massig Starspieler in ihre Liga locken, auch an der Seitenlinie soll prominent aufgestockt werden. Massimiliano Allegri winkt nun offenbar eine absurde Mega-Offerte aus der Wüste

Saudi-Arabien kriegt nicht genug! Nach den ersten großen Spieler-Transfers will ein Klub jetzt Massimiliano Allegri reich machen.

Al-Hilal will den Coach von Juventus Turin offenbar mit einer 90-Millionen-Euro-Offerte für drei Jahre in die Liga locken. Das berichten italienische Medien am Sonntag.

Anzeige

Sollte der Deal zustande kommen, wäre Allegri der am besten bezahlte Coach der Welt. Kontakte mit Vertretern von Al-Hilal hatte Allegri in diesen Tage angeblich in Monte Carlo.

Der Fußballlehrer war 2021 zu Juve als Nachfolger des erfolglosen Trainers Andrea Pirlo zurückgekehrt. Aber auch Allegri konnte bei der Alten Dame das Steuer nicht herumreißen. Unter Allegri verfehlte Juve in den letzten zwei Saisons den Scudetto.