Europäischer Fechtverband suspendiert Russen und Belarussen

Der erste Beschluss, der in Krakau am Rande der Europaspiele getroffen wurde, hat zur Folge, dass "keine Athleten, Trainer oder Funktionäre, die die russische oder belarussische Staatsbürgerschaft und Lizenz besitzen, an von der EFC organisierten Wettkämpfen teilnehmen dürfen".

Bei den Europaspielen sind Russen und Belarussen wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine mit einem Einreiseverbot in Polen belegt worden. Per Dekret ordnete die FIE deswegen mit lediglich zwei Wochen Vorlauf die Austragung von Einzel-Europameisterschaften im bulgarischen Plowdiw an. Diese fanden am vergangenen Wochenende statt und waren wichtig für die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. In Krakau wird von Sonntag bis Donnerstag die Team-EM ausgetragen.