AEW Collision: CM Punk kassiert laute Buhrufe - und reagiert gekonnt CM Punk kassiert laute Buhrufe

CM Punk kassierte bei AEW Collision diesmal auch viele Buhrufe © AEW

Martin Hoffmann

Das Comeback von CM Punk bei AEW spaltet die Fans: Bei seinem ersten Auftritt außerhalb Chicagos duellieren sich Sympathisanten und Gegner - Punk reagiert gekonnt.

Die von Unruhe begleitete Rückkehr des Topstars CM Punk zu WWE-Rivale AEW polarisiert weiter - nun auch die Fans vor Ort.

Bei der zweiten Ausgabe der neuen, auf ihn zugeschnittenen TV-Show Collision absolvierte Punk seinen ersten Auftritt außerhalb der Heimat Chicagos nach seinem realen Prügel-Eklat im vergangenen Herbst - und wurde in Toronto zunächst mit lauten Buhrufen empfangen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

CM Punk reizt Fans mit Verweisen auf Hulk Hogan

Punk reagierte betont lässig auf den gespaltenen Empfang und reizte die Fans weiter, indem er Gesten und Aktionen der Legende Hulk Hogan kopierte, der das Publikum einst ähnlich spaltete wie er jetzt. Auch die Verantwortlichen von AEW schienen mit der gemischten Reaktion zu rechnen: „Es ist nicht mehr Chicago“, sagte Kommentator Nigel McGuinness.

Punk traf zusammen mit den Tag Team Champions FTR und Ricky Starks auf den Bullet Club Gold sowie Austin und Colten Gunn. Im Lauf des Matches entwickelte sich ein lautes Fan-Duell zwischen seinen Gegnern und seinen am Ende mindestens ebenso hörbaren Sympathisanten.

Die gespannte Atmosphäre weckte Erinnerungen an die Art und Weise, wie John Cena viele Jahre lang bei WWE empfangen wurde - oder auch an die späten Neunziger, als die reale Feindschaft zwischen dem kanadischen Volkshelden Bret Hart und US-Star Shawn Michaels das Publikum je nach Ort des Geschehens in zwei Lager aufteilte. Die nun in Toronto hörbare Spaltung hat in ihrer Intensität auch damit zu tun, dass Kanada die Heimat seines Widerparts Kenny Omega ist.

Bei AEW gibt es einen Grundsatzstreit um Punk

Hintergrund des Trubels um Punk: Er hatte sich bei AEW in einen realen, persönlichen Streit und Machtkampf mit den Liga-Mitgründern und -Vizepräsidenten Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) und Kenny Omega sowie deren Kumpel Hangman Page verstrickt. Der Zwist eskalierte in einer beleidigenden Wut-PK Punks nach dem Pay Per View All Out im vergangenen Herbst und einer anschließenden Prügelei mit den Bucks und Omega.

Seitdem tobt um AEW ein Grundsatzkonflikt, ob der einst auch bei WWE in bitterem Streit geschiedene Punk der Liga mehr Schaden als Nutzen bringt und Ligaboss Tony Khan ihn entlassen hätte sollen.

Khan entschied anders, brachte Punk - zwischenzeitlich wegen eines Trizepsrisses lange verletzt - doch zurück und verhandelte (nach einigen weiteren Irritationen) eine diplomatische Lösung aus: Es gibt eine Teil-Trennung des Kaders, Punk ist nun Star der neuen Samstagsshow Collision, The Elite und andere Kritiker Punks verbleiben bei der Mittwochsshow Dynamite.

„Eine tickende Zeitbombe“?

Nicht jeder hält die Idee offenbar für gut, erst am Freitag sorgte ein in der Szene vielbeachteter Bericht des Wrestling Observer für Wirbel, in dem ein anonymer „Topstar“ der Liga - bei dem es sich nicht um ein Elite-Mitglied handelt - davon sprach, dass er und andere „Angst“ hätten, auf einer „tickenden Zeitbombe zu sitzen und die Sache kein Happy End haben wird“.

Auch berichtete Observer-Chef Dave Meltzer, dass Punks eher unversöhnlicher und von Sticheleien gegen die Bucks durchzogener Comeback-Auftritt die interne Spaltung vertieft hätte.

Zusätzliche Brisanz gewinnt die Situation dadurch, dass in diesem Jahr die Verträge der Bucks, Omega und Page auslaufen und alle vier von Konkurrent WWE umworben werden dürften.

Während Punks Kumpel Dax Harwood verärgert reagierte und den Inhalt des Berichts in Zweifel zog, beantwortete Punk selbst auch das ironisch: Er postete ein Video mit dem Song „Time Bomb“ von Rancid auf Instagram.

CM Punk auch bei Forbidden Door im Einsatz

Am Ende eines actionreichen Collision-Main-Events traf Etwas überraschend verlor Punks Team diesmal, als Jay White vom Bullet Club Gold seinen Rivalen Starks pinnte. White und Juice Robinson vollführten die Bullet-Club-Geste anschließend gemeinsam mit den Söhnen von Legende Billy Gunn, die sich der Gruppierung damit offenbar offiziell angeschlossen haben.

Punk wird bei dem Pay Per View Forbidden Door in der Nacht wieder aktiv sein und auf eine Legende treffen: Sein Match gegen Satoshi Kojima ist Punks Erstrundenkampf im Gedenkturnier für den tödlich verunglückten Owen Hart.

Die Ergebnisse von AEW Collision am 24. Juni 2023:

Hiroshi Tanahashi besiegt Swerve Strickland

Andrade El Idolo besiegt Brody King durch Disqualifikation

Owen Hart Memorial Tournament First Round Match: Willow Nightingale besiegt Nyla Rose

Powerhouse Hobbs besiegt Jeremy Prophet