F1 Academy: Schreiner holt ersten deutschen Sieg

Die 24-Jährige gewann am Sonntag auf der vierten Station der Frauen-Rennserie in Zandvoort das Sprintrennen, sie verwies die Gesamtführende Marta Garcia aus Spanien und die Schweizerin Lena Bühler aus der Schweiz auf die Plätze zwei und drei.

Schreiner profitierte von der Reverse-Grid-Regel, die auch in anderen Nachwuchsserien zur Anwendung kommt: Beim Sprintrennen gehen die besten acht des Qualifyings in umgekehrter Reihenfolge an den Start, als Siebte durfte Schreiner am Sonntagmorgen also von Rang zwei starten.