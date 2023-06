NBA: Nach Trade-Hammer um Porzingis - die traurige Geschichte des Danilo Gallinari

Gallinari sechster Draft-Pick 2008

Er träumte davon, im legendären Garden mit einem grünen Trikot aufzulaufen, konnte die neue Saison kaum erwarten. Einmal als Celtic in der Halle zu spielen, wo das Trikot seines Idols Bird an der Decke hängt, war sein großer Traum.

An sechster Stelle wurde Gallinari im NBA-Draft gezogen. Für die New York Knicks lief er im Oktober desselben Jahres erstmals in der besten Basketballliga der Welt auf.

Längste Station bei den Denver Nuggets

„Das wird mich wirklich motivieren“, sagte Gallinari in The Athletic über das Shirt von Larry Bird. „Wenn ich im Team nur ein bisschen von dem erreichen kann, was er in der Vergangenheit für die Celtics erreicht hat, dann wäre das fantastisch.“