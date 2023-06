Wimbledon-Start: Zverev nimmt Rublew in Schutz

Alexander Zverev hat Andrej Rublew in der Debatte um die Teilnahme russischer und belarussischer Tennisspieler in Wimbledon den Rücken gestärkt.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seinem russischen Kollegen Andrej Rublew in der Debatte um die Teilnahme russischer und belarussischer Tennisspieler in Wimbledon (3. bis 16. Juli) den Rücken gestärkt. "Man kann ihn nicht dafür bestrafen, dass er in einem Land geboren ist, das gerade im Krieg ist", sagte der Hamburger nach seinem Halbfinal-Aus beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen.