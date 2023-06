DFB-Frauen nach WM-Test selbstkritisch: "Noch viel Arbeit"

Sara Däbritz (Olympique Lyon) gab nach dem vorletzten Formcheck vor der Titelmission in Australien und Neuseeland zu bedenken: "Es war das erste Spiel in der Vorbereitung und man konnte sehen, dass wir an vielen Ecken noch Trainingsbedarf haben. Vor uns liegt noch viel Arbeit."

Ohne die geschonten Stammkräfte wie Alexandra Popp habe das Team "zusammengewürfelt" gewirkt, befand Lena Lattwein (beide VfL Wolfsburg): "So wild haben wir auch gespielt." Bei der Generalprobe am 7. Juli gegen Sambia in Fürth soll es nach weiterer Grundlagenarbeit in Herzogenaurach viel besser laufen - dann ist auch das nachgereiste Bayern-Quintett einsetzbar.