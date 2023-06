EM-Gold und Quotenplatz: Wesemann glänzt bei Europaspielen

Wasserspringer Moritz Wesemann hat sich bei den Eurospielen in Krakau zum Europameister gekrönt - und den Quotenplatz für Olympia 2024 eingetütet.

Wasserspringer Moritz Wesemann hat sich bei den Europaspielen in Krakau zum Europameister gekrönt - und neben der Goldmedaille gleichzeitig den Quotenplatz für die Olympischen Sommerspiele in Paris eingetütet. Vom 3-Meter-Brett zeigte der 21 Jahre alte Hallenser am Samstagabend zwei starke letzte Sprünge, mit 465,40 Punkten verwies er die beiden Franzosen Jules Bouyer (440,15) und Alexis Jandard (430,70) auf die Plätze.