Darts-Queen Sherrock beendet Durststrecke mit Sieg in Hildesheim

Sherrock musste zu Beginn des Jahres einen großen Rückschlag verkraften. Denn sie verpasste in der Q-School erneut die Tour Card und kann deshalb deshalb auch 2023 nicht an den großen PDC-Turnieren teilnehmen.

Erst vor wenigen Wochen wurde die „Queen of the Palace“ im Londoner Buckingham Palace vom englischen König Charles zu einem MBE (Member of the Order of the Britisch Empire) ernannt.