U21-EM: Blitztor! Spanier knackt Wirtz-Rekord

Moukoko und Co.: Das sind die Starspieler der DFB-Elf bei der U21-EM

Der Spanier Abel Ruiz hat Florian Wirtz als frühesten Torschützen in der Geschichte der U21-Europameisterschaften abgelöst.

Der Angreifer traf im Gruppenspiel gegen Kroatien in Bukarest schon nach 20 Sekunden zum 1:0. Damit war er neun Sekunden schneller als der damals 18 Jahre alte Wirtz im Halbfinale 2021 gegen die Niederlande (2:1).

Ruiz schießt Spanien ins Viertelfinale

Am Ende blieb es beim 1:0 für die Spanier, die somit nach der Ukraine als zweites Team vorzeitig ins Viertelfinale einzogen. Kroatien und Rumänien haben damit keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Ruiz hat sich damit in seiner Karriere erstmals ins große Rampenlicht geschossen. Der 23-Jährige stammt zwar aus der Jugend des FC Barcelona, kam bei den Profis aber lediglich auf 21 Einsatzminuten.

Deshalb ging er 2019 zu Braga nach Portugal. Dort hat er sich bisher keinen Namen als großer Torjäger gemacht. Nie schoss er in der Liga in einer Saison mehr als acht Treffer.

Am Samstag fielen somit gleich zwei EM-Rekorde: Die 41.887 Zuschauer bei der Partie zwischen Co-Gastgeber Georgien und Belgien (2:2) in Tiflis bedeuteten die größte Kulisse in der Geschichte des Turniers.