Tod mit 42: Tragödie um brasilianischen Rennfahrer

Denn als sich Costa und seine Freundin Mariana Giordana Ende Mai in der Gegend Campinas in der Nähe von Sao Paolo aufhielten, wurden beide wohl von Zecken gebissen.

Dies führte wenig später in beiden Fällen zum Tod.

Weil es dem Paar nach dem Biss immer schlechter ging, ließ sich Costa am 7. Juni in eine Klinik in Sao Paolo einliefern. Beide plagten über Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit, Ausschlag auf der Haut. Sie hatten sich das Rocky-Mountain-Fleckfieber eingefangen.