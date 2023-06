Biathlon: Gesamtweltcupsiegerin Julia Simon kämpft mit "erheblicher mentaler Erschöpfung"

Dass Simon „längere Erholungszeit“ bekommt, hatte der Trainer zwar schon im Frühjahr kommuniziert. Das Verpassen beider Trainingslager des A-Kaders, sowohl in La Féclaz als auch in Corrençon-en-Vercors, sei allerdings doch überraschend gewesen.

Simon-Rückkehr? Gibt „kein festes Datum“

Die Skijägerin ist jedoch keineswegs untätig, arbeitet derzeit in Beaufortain individuell an ihrer Grundkondition und bereitet sich ohne ihre Teamkolleginnen auf den kommenden Weltcup-Winter vor. Über die Intensität könne aber nur gerätselt werden, schrieb die Tageszeitung Le Dauphiné Libéré kürzlich.

In der vergangenen Saison hatte Simon erstmals in ihrer Karriere den Gewinn des Gesamtweltcups gefeiert. Außerdem holte die Französin bei der Weltmeisterschaft in Oberhof Gold in der Verfolgung und Bronze sowohl im Massenstart als auch der Mixed-Staffel.