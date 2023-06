Leichtathletik-Team klettert bei EM auf Rang vier

Die Mannschaft des DLV hat sich am zweiten von drei Wettkampftagen bei der Team-EM im polnischen Chorzow vom fünften auf den vierten Rang verbessert.

Mit 256,5 Punkten nach 25 von 37 Wettbewerben liegt die DLV-Auswahl klar hinter Spitzenreiter Italien (293), aber noch in Tuchfühlung zu Großbritannien (258,5) und Gastgeber Polen (257,5).

Für deutsche Siege sorgten am Samstag Carolina Krafzik in 54,47 Sekunden über 400 m Hürden sowie die Männer-Staffel über 4x100 m Hürden in 38,34 Sekunden.