Marko wird bei Pérez deutlich: Fahrer-Beben bei Red Bull?

In der Formel 1 hat Red Bull zwar acht von acht Rennen in der Saison gewonnen, dennoch herrscht im österreich-britischen Rennstall dicke Luft.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko schließt nach dem Grand Prix in Kanada nicht mehr kategorisch aus, dass Sergio Pérez noch im Laufe dieser Saison vor die Tür gesetzt wird.

„Das wäre dann eh schon mehr als er geplant hat“

Ein Fahrertauch wäre für Pérez der Tiefpunkt in dieser Saison, nachdem er von Marko schon häufiger angezählt wurde. Nach den Leistungen des Mexikaners in der Kanada-Quali zeigte sich Marko enttäuscht: „Wir haben halt nur einen Max.“

Der Mexikaner hat mit den Rennen in Österreich und Großbritannien noch zweimal die Möglichkeit sich zu beweisen. Schon in der Vergangenheit scheiterten Fahrer wie Pierre Gasly (2019) und Alexander Albon (2020) daran, der langfristige Co-Pilot von Protagonist Verstappen zu sein.

Dabei war Pérez sehr stark in die Saison gestartet. Nach den ersten vier Rennen lag er in der Fahrerwertung fast gleich auf mit Teamkollege und Dominator Verstappen (87:93 Punkte). Jedoch wendete sich das Blatt beim Rennen in Miami.