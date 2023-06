Armando Broja: Löst das Eigengewächs Chelseas Sturmproblem?

Am 8. Oktober 2022 eiferte der Angreifer an der Stamford Bridge seinem großen Vorbild dann tatsächlich erstmals nach.

Gegen Wolverhampton nahm er den Ball kurz vor Schluss in halblinker Position an und versenkte diesen anschließend trocken im langen Eck. Die Heim-Fans eskalierten, obwohl das Spiel schon vor seinem 3:0 entschieden war, weil ein eigener Akademie-Spieler seinen Debüttreffer erzielte.

Tottenham entdeckte Broja zufällig

Auf dem Weg zur Traumerfüllung musste der in Slough, einer kleinen Stadt in der Nähe von London, geborene Sohn albanischer Eltern zunächst aber einige Rückschläge hinnehmen: Als Siebenjähriger lehnte ihn der FC Reading nach einem Probetraining ab.

„Mach, was du willst, und gewinne das Spiel für uns“

Wie sehr er sich zu diesem Zeitpunkt generell von seinen Mitspielern abhob, macht eine Aussage von McAteer deutlich: „Armando, mach, was du willst, und gewinne das Spiel für uns“, hatte er ihm in einer Halbzeitpause gesagt. Im zweiten Durchgang traf der aktuelle Premier-League-Spieler und legte ein weiteres Tor zum 3:1-Endstand auf.

Letztendlich erkannte eben auch Tottenham spätestens nach dem Probetraining sein Potenzial und nahm ihn in die U8 auf. Nach zwei Spielzeiten verließ Broja die Spurs aber schon wieder und schloss sich Stadtrivale Chelsea an. Dort entwickelte er sich zum Leistungsträger seines Jahrgangs und schaffte letztlich auch den Sprung in den Profikader.

Um noch mehr Spielpraxis zu sammeln, wurde der albanische Nationalspieler daraufhin für die Saison 2020/21 an Vitesse Arnhem in die Eredivisie ausgeliehen. In der höchsten niederländischen Spielklasse gelangen ihm in 30 Spielen zehn Treffer.