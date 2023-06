MMA-Angebot für seine Frau: Lewandowski erfuhr es aus den Medien

Slawomir Peszko der Besitzer von KSW, dem führenden Mixed Martial Arts Unternehmen in Polen, bot ihr einen Fight als MMA-Kämpferin an.

„Ich verließ das Treffen, und nach einer Stunde erschien diese Information in den Medien. Mein Mann hörte davon in der Presse und fragte mich: ‚Anna, was machst du da, was sind das für Artikel?“, offenbarte Lewandowska im Podcast Wojewódzki Kędzierski. Auch die spanische Zeitung As berichtet davon.