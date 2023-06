Der Zauberer, den Tuchel unbedingt haben wollte: Ex-Gladbach-Star berichtet von Interesse von Bayern und BVB

Raffael brillierte nach schwierigem Start lange in der Bundesliga. Der Ex-Gladbach führte sogar Gespräche mit Bayern und Dortmund.

„Wie soll das werden, wenn wir gegen Bayern spielen?“

2008 hatte der Brasilianer nach erfolgreichen Jahren in der Schweiz (beim FC Chiasso und dem FC Zürich) den Sprung in die Bundesliga zu Hertha BSC gewagt.

Das Debüt ging mit einem 0:3 gegen Eintracht Frankfurt aber in die Hose.

Daher begann Raffael zwei Tage später damit, Zusatzschichten auf dem Platz und im Kraftraum zu absolvieren: „Ich wollte unbedingt in der Bundesliga bleiben.“

Förderer Favre für Raffael „wie ein Vater“

Nach Stationen bei Dynamo Kiew und Schalke 04 wechselte Raffael 2013 zu Borussia Mönchengladbach, wo er sieben Jahre blieb und 106 Scorerpunkte verbuchen konnte, ehe er bei FK Pohronie in der Slowakei seine Karriere ausklingen ließ.

Wie schon in Berlin traf Raffael in Gladbach auf seinen Förderer aus Zürich, Lucien Favre.

„Er war für mich wie ein Vater und eine Vertrauensperson. Er hat ein Gespür für Menschen und weiß, was Spieler brauchen, um erfolgreich zu werden“, schilderte der Brasilianer, der mit seinen Leistungen die Aufmerksamkeit der Top-Klubs auf sich zog.

Raffael führte Gespräche mit Bayern und Dortmund

Der heutige Bayern-Trainer stand zwischen 2015 und 2017 beim BVB an der Seitenlinie.

Raffael begründet seine Absage wie folgt: „Es war eine Mischung aus allem. Ich habe mich in Gladbach extrem wohlgefühlt und die Fans haben mich unterstützt. Zudem hatte ich einen Trainer, der mir vertraut hat und unglaublich starke Mitspieler. Alles riskieren und am Ende vielleicht auf der Bank sitzen? Das wollte ich nicht.“

Raffael liebt Fast Food

Also blieb der Offensiv-Star, spielte mit der Borussia in der Champions League gegen den FC Barcelona und Manchester City - gegen die er sowohl bei der 2:4-Pleite im Dezember 2015 als auch beim 1:1 im November 2016 sogar traf .

„Es gibt als Spieler nichts Größeres, als in der Champions League spielen zu dürfen und dann auch noch zu treffen. Tatsächlich musste ich nach dem Spiel gegen City länger in der Kabine bleiben“, meinte Raffael: „Ich war voller Adrenalin, und so habe ich nach einem Bier gegriffen, um mich herunterzufahren.“