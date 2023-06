DTM: Van der Linde mit erstem Podium der Saison

Titelverteidiger Sheldon van der Linde hat es im dritten DTM-Saisonrennen erstmals in diesem Jahr aufs Podium geschafft. Beim souveränen Sieg des gebürtigen Münchners Maro Engel im Mercedes erreichte der BMW-Pilot aus Südafrika in Zandvoort/Niederlande den zweiten Platz.

Tim Heinemann (Fichtenberg/Porsche), der nach den beiden Auftaktrennen in Oschersleben Ende Mai überraschend als DTM-Spitzenreiter an die Nordsee gereist war, verpasste als 19. die Punkteränge und musste die Meisterschaftsführung an den Franzosen Franck Perera abgeben. Der Lamborghini-Pilot komplettierte am Samstag das Podium als Dritter. Perara hatte das Saison-Auftaktrennen gewonnen.