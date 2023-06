Brown ledert gegen Brady: "Wie einen kleinen Hund behandelt!"

In seiner Zeit in der NFL sorgte Antonio Brown für zahlreiche Skandale. Nun ledert der Wide Receiver mal wieder gegen sein Ex-Team - und Tom Brady.

Im Fokus der Kritik steht sein letztes Spiel gegen die New York Jets, bei dem er mitten im Spiel das Feld verließ. „Sie haben mich wie einen kleinen Hund behandelt“, polterte Brown im Podcast It Needed to be Said von Tyreek Hill.