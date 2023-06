Auftakt der Hamburger Derbywoche mit dem Holstein-Cup

Trainer Wöhler (M.) hat nächsten Favoriten am Start © AFP/SID/PAUL CROCK

Der Holstein-Cup bildet am Sonntag (24. Juni) den Auftakt der Hamburger Derby-Woche, der Sommer-Höhepunkt der deutschen Galoppersaison. Das Rennen um den Hamburger Stutenpreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Das Highlight findet eine Woche später (2. Juli/14.15 Uhr) statt. Das 154. Deutsche Derby ist zugleich auch Abschluss der mit insgesamt 1,3 Millionen Euro Preisgeld ausgestatteten Veranstaltung.

Für das Derby sind noch 27 Pferde startberechtigt, am Montag besteht die letzte Streichungsmöglichkeit. Großer Favorit ist der Hengst Straight aus dem Rennstall von Trainer Andreas Wöhler in Spexard bei Gütersloh. Straight hatte das Union-Rennen in Köln als wichtigste Derby-Vorprüfung mit fünf Längen Vorteil gewonnen. Das Gestüt Karlshof der Familie Faust aus Frankfurt ist der Besitzer und Züchter.