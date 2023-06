Bundesliga: Nach BVB-Aus! Was will Bayern mit Guerreiro?

Vor dem Champions-League-Finale zwischen Manchester City und Inter Mailand plauderte Bayern-Ikone Karl-Heinz Rummenigge bereits die Verpflichtung des Portugiesen aus , am Donnerstagmorgen absolvierte er in München den obligatorischen Medizincheck.

Guerreiro soll Davies Druck machen

Für den FC Bayern macht dieser Deal in vielerlei Hinsicht absolut Sinn. Sie bekommen einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der zudem keine Ablöse kostet und vom direkten Konkurrenten an die Isar wechselt. Klar ist auch: Mit dem Transfer geht der erste große Personalwunsch von Trainer Tuchel in Erfüllung. Beide kennen und schätzen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit in Dortmund, der Kontakt ist seither nie abgerissen.