Alcaraz glänzt auch auf Rasen: Halbfinale in Queen's

Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz kommt auch auf Rasen immer besser in Schwung.

Im Londoner Queen‘s Club, bei seinem erst dritten Turnier auf dem ungewohnten Untergrund, zog der 20-Jährige am Freitag ins Halbfinale ein. Der Spanier setzte sich gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow 6:4, 6:4 durch und trifft nun auf Sebastian Korda (USA).

Bis zu dieser Woche hatte Alcaraz nur zweimal in Wimbledon auf Rasen gespielt, 2021 war er in der zweiten Runde ausgeschieden, im vergangenen Jahr hatte er immerhin bereits das Achtelfinale erreicht. Seine größten Erfolge feierte der Weltranglistenzweite auf Sand und Hartplatz: Zehn Turniersiege hat er bislang gesammelt, darunter auch den Titel im vergangenen Jahr bei den US Open.