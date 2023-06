Trotz Aufstieg in die Serie B: Lecco droht Albtraum

Mit dem 3:1-Sieg gegen Foggia Calcio im Playoff-Rückspiel der Aufstiegsrunde stand die Rückkehr in die Serie B fest. Zuletzt hatten die Lombarden vor 50 Jahren in der zweithöchsten Spielklasse gespielt.

Doch rund eine Woche später ist unter den Fußballfans Ernüchterung in der idyllischen Kleinstadt am Comer See eingekehrt. Denn statt des Aufstieges droht nun der bittere Absturz in die Untiefen des Amateurfußballs.