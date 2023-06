U21-Handballer stürmen bei Heim-WM zum Gruppensieg

Tim Freihöfer von den Füchsen Berlin war am Freitagabend vor 3600 Zuschauern mit sechs Toren der erfolgreichste deutsche Werfer. Zuvor hatte die DHB-Auswahl bereits Libyen (35:14) und Tunesien (46:31) deutlich besiegt. Das deutsche Team, das am Samstagvormittag von Hannover aus in den Hauptrundenspielort Magdeburg reist, gilt als Favorit auf Gold. Es wäre der dritte WM-Titel für die deutsche U21 nach 2009 und 2011.

In der zweiten Turnierphase, in die Deutschland mit 2:0 Punkten startet, trifft die Mannschaft um Kapitän Renars Uscins aber zunächst einmal am Sonntag auf Titelverteidiger Frankreich und am Montag (beide 20.30 Uhr/beide Eurosport) auf Kroatien. Nur die beiden Erstplatzierten der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am Donnerstag in Berlin steigt. Die Medaillenspiele werden am 2. Juli ebenfalls in der Hauptstadt ausgetragen.