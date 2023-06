Leihe aus Kiel: Kwasi Wriedt kehrt zum VfL Osnabrück zurück

Zurück an der Bremer Brücke: Kwasi Wriedt © IMAGO/Titgemeyer/IMAGO/Titgemeyer/IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Kwasi Wriedt wird für die kommende Saison von Holstein Kiel an den VfL Osnabrück verliehen. 2016/17 spielt er bereits für den VfL in der 3.Liga.

Der sechsmalige Nationalspieler Ghanas und Ex-Bayern-Spieler spielte bereits in der Saison 2016/17 für die Niedersachsen und kommt für die kommende Spielzeit auf Leihbasis von Ligakonkurrent Holstein Kiel. Bei seinem ersten Engagement in Osnabrück erzielte der Mittelstürmer in 36 Drittligaspielen zwölf Tore und bereitete acht weitere vor.