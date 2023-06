Darts: Wade hadert mit Political Correctness auf PDC Tour

Bullseye auf Ansage: City-Star liefert am Dartboard ab

Seit nunmehr über 20 Jahren reist James Wade durch die Dartswelt und ist dabei einer der erfolgreichsten Profis überhaupt in der Geschichte dieses Sports.

Dementsprechend hat der mehrfache Major-Sieger hautnah miterlebt, wie sich die PDC-Tour im Laufe der Jahre verändert hat - und nicht nur zum Guten, wie der 40-Jährige in Simon Jordans Podcast Up Front vor einigen Tagen ausplauderte.

In der heutigen Zeit sei so eine Offenheit jedoch schwierig, „da man dafür lächerlich gemacht“ wird, sollte man sich zum falschen Zeitpunkt vor den falschen Leuten äußern.

Wade kämpft immer wieder mit seiner Hypomanie

Damit hat der Engländer, der an Hypomanie leidet, immer wieder mal zu kämpfen. Die Symptome seiner Krankheit verleiten ihn zu einer ungewöhnlich lang anhaltenden guten oder gereizten Stimmung.

So sorgte er bei der Darts-WM 2019 für einen Eklat, als er nach seinem Zweitrundenmatch gegen den Japaner Seigo Asada sagte: „„Ich wollte ihm wehtun. Ich wollte ihm wirklich im Gesicht wehtun. Es war kein tolles Spiel, aber ich wollte ihm wehtun und weiterkommen. Das war für meinen Sohn und auch für das Vereinigte Königreich.“

Am Tag danach entschuldigte er sich via Instagram bei seinem Widersacher und den Darts-Fans und reagierte damit auch auf die Kritik der Experten. Unter anderem sagte Ex-Spieler Wayne Mardle: „Ich bin sprachlos.“

Ally Pally? Wade ist nicht begeistert

Dennoch ist die zunehmende Political Correctness kein Grund für eine mögliche Darts-Rente. Bereits im März verwies er Gerüchte über ein Karriereende ins Reich der Fabeln und machte nun erneut klar: „Ich verliebe mich immer wieder neu in das Spiel.“

Allerdings sollte er laut eigener Aussage „manchmal lügen, wenn mich Leute was fragen. Aber leider ist alles, was ich sage, das, was ich wirklich fühle“.