Neymar schließt skurrilen Vertrag mit seiner Freundin ab

Seit Beginn 2023 ist Neymar wieder mit dem brasilianischen Model Bruna Biancardi liiert . Vor einigen Wochen verkündete das Paar die freudige Nachricht, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Doch damit nicht genug: Laut dem brasilianischen Boulevardmedium EM OFF soll es zwischen dem Fußballer und dem Model zu einer skurrilen Vereinbarung gekommen sein.

Demnach haben sie sich darauf verständigt, dass Neymar seiner Partnerin fremdgehen darf. Allerdings soll es strikte Bedingungen geben. Sowohl ein Kuss auf den Mund als auch Affären mit „Callgirls“ seien tabu. Außerdem müsse er immer ein Kondom benutzen und der Seitensprung darf nicht in die Öffentlichkeit gelangen.

Neymar entschuldigt sich bei seiner Geliebten

Letzteres soll Neymar bereits gebrochen haben. Das könnte ein Grund sein, warum sich der Superstar am Mittwoch überraschend emotional zeigte. Mit seinen 210 Millionen Instagram-Followern teilte er ein Bild von sich und seiner schwangeren Partnerin.

In diesem Beitrag entschuldigte sich der Brasilianer bei seiner Geliebten: „Wenn die Anschuldigungen öffentlich gemacht wurden, dann muss auch die Entschuldigung öffentlich sein.“ Weiter fügte er an: „Ich habe vieles nicht richtig gemacht. Ich wage zu sagen, dass ich jeden Tag Dinge falsch mache. Auf und abseits des Fußballplatzes.“ Seine Entschuldigung schließt er mit den Worten: „Ich liebe dich.“

Der PSG-Star sorgt immer wieder für Schlagzeilen

Neymar ist bereits seit Anfang März außer Gefecht. Der Offensivmann musste sich einer Bänder-Operation im rechten Knöchel unterziehen. In seiner freien Zeit ließ er sich immer mal wieder bei verschiedenen Sport-Events blicken. So war der 31-Jährige beispielsweise bei der Formel 1 und in der NBA zu Gast.