Special Olympics World Games: Olympics-Medaille für Fußball-Frauen

Bei den Special Olympics 2023 in Berlin sichert sich das deutsche Frauen-Team im Fußball Edelmetall. Selbst das Wetter konnte diesen Erfolg nicht verhindern.

Wegen Wind und Regen mussten bei den 16. Internationalen Sommerspielen der Special Olympics in Berlin am Freitag mehrere Wettbewerbe verschoben werden.

Die holte sich mit einem 4:1-Sieg gegen Jamaika im Spiel um Platz drei die Bronzemedaille und damit das so sehnlich erhoffte Edelmetall. Bereits zur Halbzeit lag das deutsche Team 2:1 in Führung. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Aaliyah Trevelen, die damit für sieben der insgesamt elf Tore Jamaikas in diesem Turnier verantwortlich war.