U21-EM: UEFA reagiert auf Italien-"Skandal“

Italien wird beim Auftaktspiel in der U21-EM gegen Frankreich schwer benachteiligt. Die UEFA kündigt Konsequenzen ein und führt den VAR ein.

Die UEFA hat nach dem bitteren italienischen Auftakt in die U21-EM in Rumänien und Georgien gegen Frankreich Konsequenzen für den niederländischen Schiedsrichter Allad Lindhout angekündigt und die Einführung des VAR ab dem Viertelfinale geplant. Das berichtet die Gazzetta dello Sport .

So verweigerte Lindhout den Italienern in der 52. Minute einen klaren Handelfmeter, übersah unmittelbar vor dem 2:1 für Frankreich ein klares Foulspiel und entschied in der Nachspielzeit auf „Kein Tor“ für Italien, obwohl den TV-Bildern klar zu entnehmen war, dass der Ball die Torlinie überquert hatte.