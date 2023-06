Golf: Hole-in-One-Wahnsinn bei den BMW International Open in München

Das BMW International Open in München erlebt am zweiten Tag das zweite Highlight. Joost Luiten gelingt der Traum eines jeden Golfspielers - und das nicht zum ersten Mal.

Der zweite Tag bei den BMW International Open in München - und die Fans durften das zweite Holen-in-One bejubeln.

An Loch 8 war es Joost Luiten, dem der Traum eines jeden Golfspielers gelang. Mit einem Eisen-6 beförderte er den Ball über 186 Meter vom Abschlag direkt ins Loch.

Damit zog der Niederländer mit Takumi Kanaya gleich. Dieser zeichnete am Donnerstag für das erste Hole-in-One in diesem Jahr in München verantwortlich.