Zverev überzeugt: Halbfinaleinzug in Halle

Alexander Zverev steht im Halbfinale des Rasenturniers in Halle/Westfalen. Der 26-Jährige, der 2016 und 2017 bei dem Rasenturnier das Finale erreicht hatte, bezwang am Freitag den Chilenen Nicolas Jarry insgesamt überzeugend mit 7:5, 6:3 und bewies zehn Tage vor dem Wimbledon-Start seine verbesserte Form.

Im Kampf ums Endspiel trifft Olympiasieger Zverev am Samstag auf Alexander Bublik aus Kasachstan, der im Achtelfinale die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff (Warstein) ausgeschaltet hatte. Gegen Jarry hatte Zverev erst Ende Mai im Halbfinale des Sandplatzturniers in Genf eine glatte Niederlage einstecken müssen, diesmal setzte er sich am Ende auch mit Kampfgeist durch.