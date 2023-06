Deutsche Flaute bei der WSOP

Aktuell läuft es nicht rund bei den deutschen Pros in Las Vegas. Dafür erobern immer mehr Chinesen die Finaltische der WSOP.

Drei Bracelets wurden am Donnerstag bei der World Series of Poker vergeben. Dazu startete mit der $10.000 Pot-Limit Omaha Championship ein Turnier, bei dem traditionell diverse deutsche Spezialisten am Start sind