Kylian Mbappé: Wildes 250-Millionen-Gerücht macht die Runde

Das Interesse von Real Madrid an dem Franzosen ist hinlänglich bekannt. Zwar meinte Mbappé, dass er in diesem Sommer noch keine Wechselabsichten hat, doch die PSG-Verantwortlichen wollen den 24-Jährigen nächstes Jahr nicht ablösefrei gehen lassen. Daher läuft vieles auf einen Transfer in diesem Sommer hinaus.

Wildes 250-Millionen-Gerücht um Kylian Mbappé

Nun macht ein wildes Gerücht in den sozialen Medien die Runde und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wie das vereinsnahe Portal PSG Community erfahren haben möchte, gab es einen Durchbruch in den Gesprächen zwischen Paris und Madrid.

So sollen sich Real-Präsident Florentino Perez und PSG-Eigentümer Tamim bin Hamad Al Than in einem Meeting am vergangenen Mittwoch auf die Modalitäten des Transfers geeinigt haben.