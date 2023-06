Triathlon-Tragödie: Größte deutsche Veranstaltung zieht Konsequenzen

In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk legte Walchshöfer Unterschiede zu der Konkurrenz in Hamburg und verschärfte Vorkehrungen im Vergleich zum vergangenen Jahr vor - die teilweise bereits vor der Tragödie beschlossen waren.

Triathlon Roth betont Unterschiede zu Hamburg

„In Roth gibt es keine Out-and-back-Strecken mit Gegenverkehr. Wir versuchen, immer breite Straßen zu wählen und nicht solche Dämme und Kopfsteinpflaster-Passagen“, erklärte Walchshöfer: In Roth werden in diesem Jahr auch keine externen Medienschaffenden auf Motorrädern auf der Radstrecke zugelassen. Dadurch gebe es insgesamt 40 Motorräder weniger.

„Schon vor Monaten haben wir in Zusammenarbeit mit Top-Athletinnen und -Athleten und Pressevertretern beschlossen, wesentlich weniger Motorräder auf der Rennstrecke zu haben“, sagte Walchshöfer. Fotografen fahren nun von außen an die Strecke: „Damit die Windschatten-Problematik nicht mehr so im Fokus ist, aber natürlich auch für die Sicherheit.“ Die Zahl der Motorräder war ein Kritikpunkt in Hamburg.