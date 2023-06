Elon Musk vs. Mark Zuckerberg als Käfigkampf? Angeblich ist es "todernst" ...

Facebook-Chef Mark Zuckerberg nimmt die Einladung von Twitter-Boss Elon Musk zu einem Käfigkampf an - UFC-Boss Dana White spricht von einem „todernsten“ Vorhaben. Trauen kann man allen Beteiligten nicht unbedingt.

UFC-Boss Dana White glaubt, dass es den beiden „todernst“ ist und dass das Duell zwischen Facebook- und Twitter-Boss in Las Vegas der größte Kassenschlager der Kampfsport -Geschichte werden kann - sagt er,

Elon Musk fordert Mark Zuckerberg zu einem Käfigkampf - der nimmt an

Facebook-Boss Zuckerberg antwortete bei Instagram - das ebenfalls zu seinem Imperium Meta gehört - mit der Aussage „Schick mir den Ort“, in der Kampfsport-Szene die Standardantwort bei derartigen Herausforderungen.

UFC-Boss Dana White spricht von „todernstem“ Vorhaben

Bei TMZ berichtet White, dass er anderthalb Stunden mit beiden telefoniert hätte und dass die Sache kein Witz sei. „Beide haben gesagt: Ja, wir machen‘s. Mark Zuckerberg hat mich gefragt, meint er (Elon Musk; Anm. d. Red. ) das ernst? Ich habe geantwortet: keine Ahnung, ich werde ihn fragen. Ich habe ihn gefragt, und er meinte: ja, ich meine es todernst“, so White.

Sollte das tatsächlich der Fall sein, geht White sicher davon aus, dass „der größte Kampf aller Zeiten in der Geschichte der Welt“ das Ergebnis wäre „größer als alles, das jemals gemacht wurde, es würde alle Pay-Per-View-Rekorde brechen.“ White prognostiziert, dass der Umsatz dreimal höher sein würde als der des Megafights zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather. (Mayweather vs. McGregor: So viel Geld floss)