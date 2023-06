Anzeige

FIA World Rallye Championship (WRC) LIVE im Free-TV auf SPORT1

WRC-Magazin: Die Highlights der Rallye Sardinien

SPORT1

Die Königsklasse des Rallyesports ist zurück bei SPORT1. Nach jeder der 13 Stationen gibt es die Highlights im Free-TV bei SPORT1 am Sonntagabend zu sehen.

Motorsportfans aufgepasst!

Auch in diesem Jahr ist die Rallye-Weltmeisterschaft auf SPORT1 zu Hause: Alle 13 Stationen der aktuellen Saison 2023 der FIA World Rallye Championship (WRC) werden mit einstündigen Highlight-Magazinen im Free-TV präsentiert.

Die nächste Station, die Safari Rallye in Kenia, wird am Sonntag, 25. Juni von 20 bis 21 Uhr im Free-TV zusammengefasst.

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Rallye-Fans hierzulande, denn die FIA WRC ist nach dreijähriger Abstinenz wieder in Deutschland zu Gast.

WRC kehrt nach Deutschland zurück

Die niederbayerische Region rund um Passau ist Hauptbestandteil der Central Europe Rallye, die vom 26. bis 29. Oktober erstmals in drei Ländern ausgetragen wird und Teil der WM ist.

Regeltechnisch gibt es dabei wenig Neuheiten.

Nach der erfolgreichen Premiere in der Vorsaison hält die FIA WRC auch in diesem Jahr am eingeführten Rallye-1-Reglement fest, das für mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit steht. Dabei sorgen die über 500 PS-starken Hybrid-Fahrzeuge der drei Hersteller Toyota, Hyundai und Ford für dieselbe atemberaubende Rallye-Action wie ihre Vorgänger.

Als Maß aller Dinge geht der japanische Hersteller Toyota in die neue Saison: Das Toyota Gazoo Racing Team stellt mit Kalle Rovanperä nicht nur den aktuellen Weltmeister, sondern brachte im Vorjahr auch vier Piloten unter die Top-6 der Gesamtwertung.

Nach dem Auftakt in Monaco ging es mit Stopps in Schweden, Mexiko, Kroatien, Portugal und Sardinien weiter. Nun steht Kenia an.

Zum Start in die zweite Saisonhälfte folgen die Events in Estland, Finnland, Griechenland und Chile. Im späteren Verlauf findet die Central Europe Rallye in Deutschland, Österreich und Tschechien statt. Das Saisonfinale wird wie im Vorjahr Mitte November in Japan ausgetragen.

Die nächsten Stationen: