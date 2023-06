Frauen-WM 2023: Wegen Spinnenphobie! Doorsoun hat "tierische" Angst vor Australien

Schafft die Vize-Europameisterin den Sprung in den DFB-Kader für die Endrunde (20. Juli bis 20. August), hat sie also nicht nur sportliche Ziele im Gepäck.

Doorsoun: „Wir wollen Weltmeister werden“

Die Maxime für Down Under sei jedenfalls klar.

„Wir wollen Weltmeister werden. Ohne Druck, aber mit viel Freude“, äußerte Doorsoun vor dem Testspiel gegen WM-Neuling Vietnam am Samstag in Offenbach. Nach der Generalprobe gegen Sambia am 7. Juli in Fürth wird der Kader dann auf 23 Spielerinnen reduziert.